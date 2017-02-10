Баннерная реклама

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Представлен только один размер баннера.
Стандартно используются следующие размеры:
120 x 600 Небоскреб
160 x 600 Широкий небоскреб
200 x 200 Малый квадрат
240 x 400 Вертикальный прямоугольник
250 x 250 Квадрат
300 x 250 Встроенный прямоугольник
300 x 600 Блок на половину страницы
320 х 50 Полноразмерный мобильный баннер
320 х 100 Большой мобильный баннер
336 x 280 Большой прямоугольник
468 x 60 Баннер
728 x 90 Полноразмерный баннер
970 х 90 Большой полноразмерный баннер
970 x 250 Билборд
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их в личном сообщении.