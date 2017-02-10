Баннерная реклама

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Представлен только один размер баннера.

Стандартно используются следующие размеры:

120 x 600 Небоскреб

160 x 600 Широкий небоскреб

200 x 200 Малый квадрат

240 x 400 Вертикальный прямоугольник

250 x 250 Квадрат

300 x 250 Встроенный прямоугольник

300 x 600 Блок на половину страницы

320 х 50 Полноразмерный мобильный баннер

320 х 100 Большой мобильный баннер

336 x 280 Большой прямоугольник

468 x 60 Баннер

728 x 90 Полноразмерный баннер

970 х 90 Большой полноразмерный баннер

970 x 250 Билборд

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их в личном сообщении.