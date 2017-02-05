Рекламная кампания Google - Агенство недвижимости!

Рекламная кампания в "Google AdWords" для Агенства недвижимости.

Настроена только на поиске Google, без КМС.

В данной рекламной кампании, путем размышлений и теста, основной акцент был сделан на покупку, продажу долей в недвижимости.

В результате мы получили только целевых посетителей, звонки заинтересованных клиентов, и снижение общего бюджета кампании.

Единый регион показа для всех объявлений: Пермский край

На скриншотах можно увидеть как выглядят объявления на поиске, И среднюю цену за клик, CTR.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их в личном сообщении.

Буду рад сотрудничеству!