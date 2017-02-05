Рекламная кампания Google - Агенство недвижимости!
Добавлена147 просмотров
7 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламная кампания в "Google AdWords" для Агенства недвижимости.
Настроена только на поиске Google, без КМС.
В данной рекламной кампании, путем размышлений и теста, основной акцент был сделан на покупку, продажу долей в недвижимости.
В результате мы получили только целевых посетителей, звонки заинтересованных клиентов, и снижение общего бюджета кампании.
Единый регион показа для всех объявлений: Пермский край
На скриншотах можно увидеть как выглядят объявления на поиске, И среднюю цену за клик, CTR.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их в личном сообщении.
Буду рад сотрудничеству!