CPA сокращен на 46%, кол-во лидов выросло на 40%
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4 года назад
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Клиент: официальный дилер итальянских автомобилей
Задача: снизить стоимость привлечения лида, готового к покупке авто. Увеличить поток лидов
Что было сделано:
1. Проведен аудит текущих кампаний, были выявлены ошибки:
- семантика не полная и собрана не из реальной выдачи, а скомбинирована по шаблонам;
- минус-слова слабо проработаны, в результате было много нерелевантных кликов;
- адекватной структуры не было, разные запросы были объединены в одну группу;
- как результат, в объявлениях не использовалась ДВКС;
- ошибки в настройках (стратегии назначения ставок, ротации, корректировки по устройствам и т.д.)
- с нуля собрана семантика из реальной выдачи Google на русском и украинском языках;
- проработаны минус-слова, все нерелевантные запросы вычищены;
- создана корректная структура кампаний и ГО, отдельно вынесены горячие, теплые, общие запросы;
- для каждой группы написано по 3 варианта объявлений с ДВКС.
Результат:
- стоимость конверсии (CPA) уменьшилась на 46%
- кол-во лидов выросло на 40%
- расход сокращен на 24%