CPA сокращен на 46%, кол-во лидов выросло на 40%

Добавлена
4 года назад
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Клиент: официальный дилер итальянских автомобилей

Задача: снизить стоимость привлечения лида, готового к покупке авто. Увеличить поток лидов

Что было сделано:

1. Проведен аудит текущих кампаний, были выявлены ошибки:

  • семантика не полная и собрана не из реальной выдачи, а скомбинирована по шаблонам;
  • минус-слова слабо проработаны, в результате было  много нерелевантных кликов;
  • адекватной структуры не было, разные запросы были объединены в одну группу;
  • как результат, в объявлениях не использовалась ДВКС;
  • ошибки в настройках (стратегии назначения ставок, ротации, корректировки по устройствам и т.д.)
2. Настроены новые кампании:
  • с нуля собрана семантика из реальной выдачи Google на русском и украинском языках;
  • проработаны минус-слова, все нерелевантные запросы вычищены;
  • создана корректная структура кампаний и ГО, отдельно вынесены горячие, теплые, общие запросы;
  • для каждой группы написано по 3 варианта объявлений с ДВКС.

Результат:

  • стоимость конверсии (CPA) уменьшилась на 46%
  • кол-во лидов выросло на 40%
  • расход сокращен на 24%