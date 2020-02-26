СРС снижен на 13%, количество лидов выросло в 7раз
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4 года назад
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Клиент: исследовательское агентство из Швейцарии.
Целевая аудитория: CMO в США.
Задача:
- снизить стоимость привлечения целевого трафика для контентного проекта
- увеличить количество заявок на разработку исследования.
Проблема: целевых запросов очень мало, цена за клик в поиске достигала десятков долларов.
Решение:
- запустить кампанию в GDN с таргетингом по намерениям, темам и интересам;
- расширить информацию об исследовании на лендинге;
- запустить поисковую кампанию на наиболее целевые запросы.
Результат:
- СРС снижен с десятков долларов до $0.95
- в процессе оптимизации СРС снизилась еще на 13%
- количество заявок выросло в 7 раз.