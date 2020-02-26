СРС снижен на 13%, количество лидов выросло в 7раз

Клиент: исследовательское агентство из Швейцарии.

Целевая аудитория: CMO в США.

Задача:

снизить стоимость привлечения целевого трафика для контентного проекта

увеличить количество заявок на разработку исследования.

Проблема

: целевых запросов очень мало, цена за клик в поиске достигала десятков долларов.

Решение:

запустить кампанию в GDN с таргетингом по намерениям, темам и интересам;

расширить информацию об исследовании на лендинге;

запустить поисковую кампанию на наиболее целевые запросы.

Всего было протестировано 22 таргетинга и больше 10 вариантов креативов.Перед запуском кампании были исключены больше 1000 неэффективных площадок.Работа по оптимизации велась каждый день.

Результат: