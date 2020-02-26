СРС снижен на 13%, количество лидов выросло в 7раз

Добавлена
4 года назад
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Клиент: исследовательское агентство из Швейцарии.

Целевая аудитория: CMO в США.

Задача:

  • снизить стоимость привлечения целевого трафика для контентного проекта
  • увеличить количество заявок на разработку исследования.

Проблема

: целевых запросов очень мало, цена за клик в поиске достигала десятков долларов.

Решение: 

  • запустить кампанию в GDN с таргетингом по намерениям, темам и интересам;
  • расширить информацию об исследовании на лендинге;
  • запустить поисковую кампанию на наиболее целевые запросы.
Всего было протестировано 22 таргетинга и больше 10 вариантов креативов.Перед запуском кампании были исключены больше 1000 неэффективных площадок.Работа по оптимизации велась каждый день.

Результат:

  • СРС снижен с десятков долларов до $0.95
  • в процессе оптимизации СРС снизилась еще на 13%
  • количество заявок выросло в 7 раз.