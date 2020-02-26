Стоимость лида сокращена на 80%

Добавлена
4 года назад
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Клиент: компания по нишевому строительству частных домов.

Проблема: мало входящих заявок при высокой стоимости лида.

Что было сделано:

  • расширена семантика на 70% за счет горячих и теплых запросов;
  • проработана структура кампании;
  • протестированы варианты текстовых объявлений;
  • проработаны минус-слова.
Результат:

  • стоимость конверсии снижена на 80%
  • CRT вырос более чем в 2 раза
  • CPC опустился в 2 раза
  • обеспечен стабильный поток  лидов.