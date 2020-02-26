Стоимость лида сокращена на 80%

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Клиент: компания по нишевому строительству частных домов.
Проблема: мало входящих заявок при высокой стоимости лида.
Что было сделано:
- расширена семантика на 70% за счет горячих и теплых запросов;
- проработана структура кампании;
- протестированы варианты текстовых объявлений;
- проработаны минус-слова.
- стоимость конверсии снижена на 80%
- CRT вырос более чем в 2 раза
- CPC опустился в 2 раза
- обеспечен стабильный поток лидов.