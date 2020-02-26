СРА сокращен на 65%

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Клиент: визовое агентство.
Задача: увеличить поток лидов
Проблемы:
- Кампания не имела адекватной структуры, и ее было невозможно анализировать и оптимизировать.
- Поток клиентов был нестабильным и непредсказуемым, стоимость привлечения клиента не опускалась.
- Создана новая структура кампании с разбивкой по горячим и теплым запросам, типам виз, городам и т.д.
- Расширена семантика - были собраны все запросы с частотностью от 30/мес
- Проработаны минус-слова частотностью от 2/мес
- Протестированы новые тексты объявлений и расширений