СРА сокращен на 65%

Добавлена
4 года назад
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Клиент: визовое агентство.

Задача: увеличить поток лидов

Проблемы:

  • Кампания не имела адекватной структуры, и ее было невозможно анализировать и оптимизировать.
  • Поток клиентов был нестабильным и непредсказуемым, стоимость привлечения клиента не опускалась.
Что было сделано:

  • Создана новая структура кампании с разбивкой по горячим и теплым запросам, типам виз, городам и т.д.
  • Расширена семантика - были собраны все запросы с частотностью от 30/мес
  • Проработаны минус-слова частотностью от 2/мес
  • Протестированы новые тексты объявлений и расширений
Результат:

Стоимость конверсии снизилась на 65%