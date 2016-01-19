Эффективная контекстная реклама

Более года профессионально занимаюсь контекстной рекламой. Имею сертификат эксперта от Яндекс и сертификаты партнера Google по AdWords и видео рекламе. Создавал и веду рекламные кампании сторонним предпринимателям и для своих проектов.

Занимаюсь организацией и проведением бесплатных и платных тренингов по контекстной рекламе http://a-lobanov.ru/ и http://contexten.ru/.