Эффективная контекстная реклама

Добавлена
8 лет назад
462 просмотра
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 Более года профессионально занимаюсь контекстной рекламой. Имею сертификат эксперта от Яндекс и сертификаты партнера Google по AdWords и видео рекламе. Создавал и веду рекламные кампании сторонним предпринимателям и для своих проектов. 

 Занимаюсь организацией и проведением бесплатных и платных тренингов по контекстной рекламе http://a-lobanov.ru/ и http://contexten.ru/.