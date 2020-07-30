Instagram-маркетолог

Добрый день! Осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko- у него самое масштабное Instagram-агенство Brand U!

Нужен реальный проект для продвижения на протяжении 1,5 месяцев. Буду продвигать ваш аккаунт, поработаю над контентом, фото, тестами, подключу механики привлечения клиентов и настрою рекламу.

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае вы ничего не теряете

От вас только требуется:

1. Дать свое согласие

2. Передать мне логин и пароль

3. Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото

4. Выделить на рекламу от 50$ когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму, а не мне в карман

Обращайтесь в WhatsApp по номеру: +371 25634619