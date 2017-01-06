Интернет-магазин электроники для рыбалки

Клиент, для которого ведется постоянная работа в течение полугода. Накоплена статистика, собрано огромное количество ключей, релевантно написаны объявления, над площадкой проведена большая работа для увеличения показателя качества.

В результате в нашу пользу статистика аукционов, показатель качества аккаунта держится в районе 7,5-8,5, количество конверсий выросло с 8 в первый месяц до 42 в декабре 2016. На скрине - средняя цена конверсий по аккаунту. Для разных товаров она от 100-120 р., до 900-1000 р.