Кейс по настройке Яндекс.Директ(поиск)

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Сайт: http://b.eson-style.ru/
Ниша: фитнес-резинки EsonStyle
Регион продвижения: Россия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
Цель: увеличить количество продаж
Период проведения кампании: с 21.02.2018 по 26.02.2018
Показы: 21.02.2018-26.02.2018
Клики: 57
CTR (%): 6.67
Средняя цена клика на поиске: 5,22 руб.
Количество заявок: 5
Потраченный бюджет на рекламу: 297,67 руб.
Цена цели: 59,53 руб.
Средний чек: 1690 руб.