Кейс по настройке Яндекс.Директ(поиск)

Добавлена
6 лет назад
160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт:  http://b.eson-style.ru/

Ниша: фитнес-резинки EsonStyle

Регион продвижения: Россия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Цель: увеличить количество продаж

Период проведения кампании: с 21.02.2018 по 26.02.2018

Показы: 21.02.2018-26.02.2018

Клики: 57

CTR (%): 6.67

Средняя цена клика на поиске: 5,22 руб.

Количество заявок: 5

Потраченный бюджет на рекламу: 297,67 руб.

Цена цели: 59,53 руб.

Средний чек: 1690 руб.