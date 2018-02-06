Кейс по настройке Яндекс.Директ(РСЯ)

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Сайт: http://a.casesocks.ru/
Ниша: Кейс носков 100 пар + часы Tissot в подарок
Регион продвижения: Россия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
Цель: увеличить количество продаж
Период проведения кампании: с 06.02.2018 по 21.02.2018
Показы: 06.02.2018-21.02.2018
Клики: 102
CTR (%): 0,57
Средняя цена клика на поиске: 5,49 руб.
Количество заявок: 2
Потраченный бюджет на рекламу: 559,50 руб.
Цена цели: 279,75 руб.
Средний чек: 2990 руб.