Кейс по настройке Яндекс.Директ(РСЯ)

Добавлена
6 лет назад
182 просмотра
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Сайт:  http://a.casesocks.ru/

Ниша: Кейс носков 100 пар + часы Tissot в подарок

Регион продвижения: Россия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Цель: увеличить количество продаж

Период проведения кампании: с 06.02.2018 по 21.02.2018

Показы: 06.02.2018-21.02.2018

Клики: 102

CTR (%): 0,57

Средняя цена клика на поиске: 5,49 руб.

Количество заявок: 2

Потраченный бюджет на рекламу: 559,50 руб.

Цена цели: 279,75 руб.

Средний чек: 2990 руб.