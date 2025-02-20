Компания (Kancelaria Mikhail Kutsko) - Poland, Google Ads
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2 месяца назад
Рекламная кампания для компании по легализации иностранцев в Польше с отличными результатами:
Бюджет: $3,650
Заработано: $36,000
Лидов:1096
Запись на консультацию: 583
Записи на услуги: 267
Эти цифры подтверждают, что Google Ads — это эффективный инструмент для привлечения новых клиентов и значительного увеличения дохода.
Я работаю с этой компанией на постоянной основе, что позволяет нам регулярно получать отличные результаты и повышать конверсии.
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