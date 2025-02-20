Компания (Kancelaria Mikhail Kutsko) - Poland, Google Ads

Рекламная кампания для компании по легализации иностранцев в Польше с отличными результатами:

Бюджет: $3,650

Заработано: $36,000

Лидов:1096

Запись на консультацию: 583

Записи на услуги: 267

Эти цифры подтверждают, что Google Ads — это эффективный инструмент для привлечения новых клиентов и значительного увеличения дохода.

Я работаю с этой компанией на постоянной основе, что позволяет нам регулярно получать отличные результаты и повышать конверсии.

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