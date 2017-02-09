Контекстная реклама

Создание и ведение Рекламных кампаний в Yandex Direct, Google Adwords, TargetMail, VK и FB с нуля под ключ. Отчетность и оптимизация кампаний. Сбор СЯ, парсинг. Аудит существующих рекламных кампаний.

Работа с приложениями KeyCollector, DirectComander, AdwordsEditor.

Кейс "Эксклюзивные запонки из драгоценных металлов"

Сайт: http://sergeysudakov.ru/zaponki/

Задача: Настроить контекстную рекламу в Yandex.Direct и Google.Adwords с целью привлечения платежеспособной аудитории, которые хотели бы купить на какое-либо событие эксклюзивные запонки ручной работы.

Рекламируемые регионы: вся Россия

Рекламный бюджет: ~ 50 000 руб/месяц.

Стоимость заявки: заказчик предпочел не разглашать данную информацию.

% нахождения в ТОП-3 по целевым фразам: 93%