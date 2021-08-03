Контекстная реклама (Бассейны)

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Задача: Создать компанию Бассейнов в Контекстной рекламе Google Ads.
Получить клиентов
Подобрать ключевые слова
Реклама работает: с Четверга по Понедельник
Выполнено: Создали 3 компании и выполнили ее настройку. Создали 10 объявлений. Выбрали ключевые слова. Отобрали минус-ключи. Подключили Аналитику.
Получили: 2.65 тис показателей. 155 кликов. Средняя цена за клик 6.46 грн
Привлекли 25 клиентов на сумму 1000 грн.
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