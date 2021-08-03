Таргет реклама "Женское белье- Топы-Лосины"

Клиент: Продажа женской одежды (Топы-Лосины-Белье)

Задача: получить клиентов переписки в Instagram.

Было сделано: Создана и настроена рекламная компания. Создали более 5 видеокреативов с написанием предложения.

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