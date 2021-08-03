Контекстная реклама (Услуги Адвоката)

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Заказчик: Адвокат Дяченко Андрей
Тематика: Услуги Адвоката
Выполнено: Создание новой компании для привлечения клиентов. Собраны ключевые слова для продвижения услуг. Создано более 10 объявлений. Собраны минус слова. Подключили Аналитику.
Пример объявлений: https://prnt.sc/15j7weh
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