Контекстная реклама (Услуги Адвоката)

Заказчик: Адвокат Дяченко Андрей

Тематика: Услуги Адвоката

Выполнено: Создание новой компании для привлечения клиентов. Собраны ключевые слова для продвижения услуг. Создано более 10 объявлений. Собраны минус слова. Подключили Аналитику.

Пример объявлений: https://prnt.sc/15j7weh

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