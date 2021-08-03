Создание сайта (Ремонт техники)

Заказчик: Сервисный центр по ремонту техники

Задачи: Создать сайт на основе HTML+CSS+PHP для сбора заявок через форму + создание контекстной рекламы Google. Сайт на 2 языка (укр+рус)

Выполнено: Разработка логотипа и дизайна сайта, подбор цветов и шрифтов. Разработка PHP формы для сбора заявок. Подключение Google Ads и Google Analytics.

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