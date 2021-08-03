Контекстная реклама (Ремонт техники)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик: Занимается ремонтом техники (ноутбуки, телефоны, прочее)
Задача: Нужно было увеличить количество кликов и поднять конверсию
Было создано: компания и ее настройки.
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Получили: 7,54 кликов.
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