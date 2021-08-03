Контекстная реклама (Ремонт техники)

Заказчик: Занимается ремонтом техники (ноутбуки, телефоны, прочее)

Задача: Нужно было увеличить количество кликов и поднять конверсию

Было создано: компания и ее настройки.

Рекламные объявления.

Получили: 7,54 кликов.

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