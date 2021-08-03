Контекстная реклама (Кредиты)

Заказчик: Кредитные Услуги в Украине

Было сделано: Создание личного кабинета.

Создание 2 рекламы на разную аудиторию за интересами и ремаркетинг.

Написание 8 объявлений.

Добавление минус-слов.

Получили за 3 месяца работы: 7,23 тис. кликов по цене 3,35

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