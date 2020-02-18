Контекстная реклама с нуля для нового сайта

1.Змінили напрям реклами на санаторії. В результаті отримали більше кліків, конверсій за меншу ціну за клік та бюджет.

В другому місяці було здійснено на 372210 більше показів, кліків більше на 2007, кліки зросли майже вдвічі, бюджет зменшився.

!!! Як і планувалося, зменшили вартість ціни за клік майже в 2 рази.

2.Відслідковуємо на сайті збір аналітики та досягнення кінцевих цілей як для контексту так і для СЕО. Опрацьовуємо отримані результати та оптимізуємо роботу. Досягнутих цілей стало більше на 456 за менші витрати бюджету.