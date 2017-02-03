Контекстная реклама Яндекс.Директ магазина

Тематика магазина: Оптовая продажа сувенирной продукции

Регион показа: Москва

Провел для компании следующие работы:

1. Подобрал целевое семантическое ядро;

2. Проверил готовность посадочных страниц к запуску рекламной компании, и

составил тз для программиста по их доработке для повышения качества юзабилити;

3. Определил утп компании и провелу конкурентный анализ рынка;

4. Составил продающие тексты объявлений в формате 4-5 схожих по смыслу ключей – 1 объявление

5. Подобрал эффективную стратегию ставок

6. Подбобрал минус-слова для компании

7. Настроил карточку организации, регион, время показа, выставил

утм-метки, полностью заполнил все возможные дополнения - уточнения,

отображаемый url, изображения и т.п.;

8. Настроил цели в Яндекс. Метрике и интегрировал счетчик в компанию, а также настроил коллтрекинг

9. Провожу работу по аналитике рк, на основе полученных данных с метрики и коллтрекинга с целью повышения конверсии провожу корректировки рк