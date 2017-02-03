Контекстная реклама Яндекс.Директ магазина

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Тематика магазина: Оптовая продажа сувенирной продукции
Регион показа: Москва
Провел для компании следующие работы:
1. Подобрал целевое семантическое ядро;
2. Проверил готовность посадочных страниц к запуску рекламной компании, и
составил тз для программиста по их доработке для повышения качества юзабилити;
3. Определил утп компании и провелу конкурентный анализ рынка;
4. Составил продающие тексты объявлений в формате 4-5 схожих по смыслу ключей – 1 объявление
5. Подобрал эффективную стратегию ставок
6. Подбобрал минус-слова для компании
7. Настроил карточку организации, регион, время показа, выставил
утм-метки, полностью заполнил все возможные дополнения - уточнения,
отображаемый url, изображения и т.п.;
8. Настроил цели в Яндекс. Метрике и интегрировал счетчик в компанию, а также настроил коллтрекинг
9. Провожу работу по аналитике рк, на основе полученных данных с метрики и коллтрекинга с целью повышения конверсии провожу корректировки рк