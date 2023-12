Marketing partner of MICROSOFT ADS (BING + YAHOO)

Переваги співпраці з маркетинговим партнером Microsoft Partners:



- Бонус на рекламу у розмірі до 250$ для нових клієнтів

- Розширена підтримка від Microsoft

- Можливість першими отримувати новини про оновлення системи

- Участь у тестуванні нових інструментів

_____

Advantages of cooperation with the Microsoft Marketing Partner:



- Up to $250 advertising bonus for new customers

- Extended support from Microsoft

- Ability to be the first to receive news about system updates

- Participating in testing new tools