Переваги співпраці з бізнес-партнером Facebook (META):

- Розширена підтримка від Facebook

- Можливість першими отримувати новини про оновлення системи

- Консультація з персональним менеджером

- Участь у тестуванні нових інструментів

_____

Benefits of cooperation with Facebook (META) Business Partner:

- Extended support from Facebook

- An opportunity to be the first to receive news about system updates

- Consulting with the personal manager

- Taking part in testing new tools