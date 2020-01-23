Настройка и ведение Google Ads и Яндекс.Директ

Настройка и ведение РК Google Ads и Яндекс.Директ для интернет-магазина iраvlik. Удалось увеличить продажи в 3-5 раз, снизить стоимость привлечения клиента. СTR на поиске вырос до 12% в Google, 4% в КМС и 9% на поиске в Яндекс.Директ и 3-5% в РСЯ. %отказов не превышает 15-20% и напрямую зависит от уровня цен на моб. устройства.