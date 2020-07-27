Интернет-маркетолог. Стаж 6 лет. SEO. Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google.Ads.

Опыт работы в сфере интернет-маркетинга 6 лет. (Аналитика, маркетинговый план компании, SEO, PPC, Email-маркетинг, SMM, SERM, видеомаркетинг, партнерский маркетинг). На руках диплом интернет-маркетолога от Высшей экономической школы при ИММ УрОРАН.

Есть опыт создания сайтов на Tilda, Wix и Wordpress. Ранее доводилось работать менеджером онлайн-проектов в крупной компании (от идеи до полного воплощения в реальность и первых заявок). Имеется опыт управления отделом интернет-маркетинга (программист, SEO-оптимизатор, аналитик, контекстолог-директолог, дизайнер).

За время всей работы настраивал рекламу в сферах:

+ антиквариат, винтаж и искусство

+ недвижимость

+ мебель на заказ

+ курсы лекций

+ мобильные устройства Apple и Samsung

+ книжная продукция

+ курсы танцев

+ создание сайтов

+ SEO продвижение сайтов

+ теплицы премиум класса

+ строительные материалы

О личных качествах:

Способен решать непростые задачи. Всегда доброжелателен, оптимистичен и честен. Не конфликтный. Мыслю системно, гиперответственный. Стремлюсь постоянно развиваться, читаю книги по SEO, PPC, тренды в дизайне, психология цвета в конверсиях к покупкам. Перфекционист и аккуратист по жизни. В свободное от работы время люблю готовить. Занимаюсь силовыми тренировками.

Состою в браке. Есть сынишка, 4 года.

Вод. права категории B. Имеется автомобиль, могу приехать на встречу в соседний город.

Готов к сотрудничеству. Во время работы всегда на связи по телефону (WhatsApp, Telegram, VK, Insta)