Опыт работы в сфере интернет-маркетинга 6 лет. (Аналитика, маркетинговый план компании, SEO, PPC, Email-маркетинг, SMM, SERM, видеомаркетинг, партнерский маркетинг). На руках диплом интернет-маркетолога от Высшей экономической школы при ИММ УрОРАН.
Есть опыт создания сайтов на Tilda, Wix и Wordpress. Ранее доводилось работать менеджером онлайн-проектов в крупной компании (от идеи до полного воплощения в реальность и первых заявок). Имеется опыт управления отделом интернет-маркетинга (программист, SEO-оптимизатор, аналитик, контекстолог-директолог, дизайнер).
За время всей работы настраивал рекламу в сферах:
+ антиквариат, винтаж и искусство
+ недвижимость
+ мебель на заказ
+ курсы лекций
+ мобильные устройства Apple и Samsung
+ книжная продукция
+ курсы танцев
+ создание сайтов
+ SEO продвижение сайтов
+ теплицы премиум класса
+ строительные материалы
О личных качествах:
Способен решать непростые задачи. Всегда доброжелателен, оптимистичен и честен. Не конфликтный. Мыслю системно, гиперответственный. Стремлюсь постоянно развиваться, читаю книги по SEO, PPC, тренды в дизайне, психология цвета в конверсиях к покупкам. Перфекционист и аккуратист по жизни. В свободное от работы время люблю готовить. Занимаюсь силовыми тренировками.
Состою в браке. Есть сынишка, 4 года.
Вод. права категории B. Имеется автомобиль, могу приехать на встречу в соседний город.
Готов к сотрудничеству. Во время работы всегда на связи по телефону (WhatsApp, Telegram, VK, Insta)
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