Настройка и Запуск рекламы в Google Ads

1. Клиент - Термодерево - https://www.bikos-trade.ru/

2. Поиск - Ниша - Термодерево (Производство и Продажа Термодерева)

Ход работы:

1. Предварительно по почте клиенту отправлен Бриф.

2. Встреча с клиентом, обсуждение различных вопросов и важных моментов для создания РК. Подписание Брифа в двух экземплярах.

3. Проведение анализа рынка конкурентов.

4. Сбор семантики - самые горячие ключевые запросы (через сервис WordStat).

5. Создание РК.

6. Создание разных объявлений с различными заголовками, с различными текстами объявлений, с различными фотографиями (Работа в сервисе Adpump, в приложении Google Editor).

7. Выставлен дневной бюджет и ставки за клик.

8. На моё предложение о создании Тега в Google Ads для отслеживания звонков клиент пообещал сам контролировать поступающие звонки по рекламе и передавать мне информацию.

9. Данные рекламного кабинета - логин/пароль переданы клиенту.

10. Запуск РК планируется в марте.