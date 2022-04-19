Настройка таргетированной рекламы в вконтакте

Добрый день, уважаемый Клиент!

Работаю с софтом - Церебро, поэтому портрет ЦА пропарсим ювелирно и запустим рекламу, которая будет приносить результат за меньшие деньги, чем это возможно.

ВАЖНО! Появилась возможность контекстного таргетинга (т. е. по ключевым словам, как в контекстной рекламе) - целевой вариант таргетирования.

Нужны клиенты и продажи? Я могу вам помочь!

- Подбор целевой аудитории.

- Настройка 1 рекламных кампаний с 4 группами обьявлений.

- 2 группа обьявлений на целевую аудиторию.

- 2 группа обьявлений на ключевые слова.

Рекламу буду настраивать в вашем рекламном кабинете, поэтому вам нужно предоставить мне доступ к нему. И открыть права рекламодателя в группе ВК.

В объеме данного кворка, я только создаю и настраиваю рекламную кампанию, прохожу модерацию рекламного объявления.

Нужно для заказа:

1. Ваш целевой рекламируемый продукт: Сайт, лендинг, сообщество.

2. От вас требуется описание геолокация, возраст, пол. А дальше я уже анализируя ваших конкурентов, настрою для вас рекламу и пройду модерацию.

3. Доступы к рекламному аккаунту.