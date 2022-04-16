Настройка web-аналитики. Создание целей и событий

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3 года назад
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Устанавливаю счетчики аналитики Google Analytics4, Яндекс.Метрика, и др., а также настраиваю необходимые события, микро и макро конверсии и цели в инструменте Google Tag Manager.Это дает возможность не редактировать постоянно  код сайта,  а настроить через встроенный контейнер единоразово и через него безопасно для сайта добавлять различные настройки для отслеживания тех или иных целей.Настраиваю отслеживание событий 

  • Отправка формы
  • Переход в корзину
  • Звонок
  • Переход на другие источники (например магазин мобильных приложений)
  • Дочитывание статей блога, новостей
  • И другие действия, которые вы хотите отслеживать на вашем веб-сайте
Интеграция пикселей и настройка параметров:
  • Установка Pixel Facebook, MyTarget и др\
  • Установка сторонних интеграций (колл-трекинг и д.р.)
  • Извлечение показателей ClientID и Sessions ID (нужно для сквозной аналитики)
Опыт работы в Digital-маркетинге более 7 лет.Проконсультирую по любым вопросам, касающихся выбора источников трафика, какие показатели отслеживать, как построить сквозную аналитику, отчетов в Google Analytics, Data studio и т.д