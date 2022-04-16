Настройка web-аналитики. Создание целей и событий
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3 года назад
Устанавливаю счетчики аналитики Google Analytics4, Яндекс.Метрика, и др., а также настраиваю необходимые события, микро и макро конверсии и цели в инструменте Google Tag Manager.Это дает возможность не редактировать постоянно код сайта, а настроить через встроенный контейнер единоразово и через него безопасно для сайта добавлять различные настройки для отслеживания тех или иных целей.Настраиваю отслеживание событий
- Отправка формы
- Переход в корзину
- Звонок
- Переход на другие источники (например магазин мобильных приложений)
- Дочитывание статей блога, новостей
- И другие действия, которые вы хотите отслеживать на вашем веб-сайте
- Установка Pixel Facebook, MyTarget и др\
- Установка сторонних интеграций (колл-трекинг и д.р.)
- Извлечение показателей ClientID и Sessions ID (нужно для сквозной аналитики)