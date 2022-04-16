Визуализация отчетов в Google Data Studio

Все маркетинговые и продуктовые показатели в одном интерактивном автоматизированном отчете под ключ.Такой подход позволяет принимать решения на основании данных «на одном листе/дашбордах» без возможности для руководителей или маркетологов погружаться в интерфейс рекламных кабинетов и систем аналитики. Тем самым экономя время и принимая верные управленческие решения.Отчеты могу включать в себя:
- детальный анализ рекламных активностей в интернете (контекстная реклама, реклама в социальных сетях и т.д.)
- Общая воронка продаж от просмотра баннера и посетителя на сайте до кол-ва транзакций (Сквозная аналитика для малого и среднего бизнеса). С показателями ROAS, ARPPU, CPO, EPC и т.д.
- Анализ SEO-показателей, динамика позиций, проверка по ключевым словам
- Показатели работы веб-сайта (конверсия страниц)
- Показатели отдела продаж (в том числе с разбивкой по каждому оператору
- И другие данные, которые вы захотите видеть (в зависимости от настроенных у вас источников получения этих данных)
- Установка счетчиков аналитики Google Analytics / Яндекс.Метрика
- Консультация по отслеживанию важных показателей вашего и бизнеса и Настройка целей (конверсий) через инструмент Google Tag Manager
- Консультирую по оптимизации рекламных источников в рамках сопровождения дашбордов.