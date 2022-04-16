Визуализация отчетов в Google Data Studio

Все маркетинговые и продуктовые показатели в одном интерактивном автоматизированном отчете под ключ.Такой подход позволяет принимать решения на основании данных «на одном листе/дашбордах» без возможности для руководителей или маркетологов погружаться в интерфейс рекламных кабинетов и систем аналитики. Тем самым экономя время и принимая верные управленческие решения.Отчеты могу включать в себя:

детальный анализ рекламных активностей в интернете (контекстная реклама, реклама в социальных сетях и т.д.)

Общая воронка продаж от просмотра баннера и посетителя на сайте до кол-ва транзакций (Сквозная аналитика для малого и среднего бизнеса). С показателями ROAS, ARPPU, CPO, EPC и т.д.

Анализ SEO-показателей, динамика позиций, проверка по ключевым словам

Показатели работы веб-сайта (конверсия страниц)

Показатели отдела продаж (в том числе с разбивкой по каждому оператору

И другие данные, которые вы захотите видеть (в зависимости от настроенных у вас источников получения этих данных)

Установка счетчиков аналитики Google Analytics / Яндекс.Метрика

Консультация по отслеживанию важных показателей вашего и бизнеса и Настройка целей (конверсий) через инструмент Google Tag Manager

Консультирую по оптимизации рекламных источников в рамках сопровождения дашбордов.

Также предоставляю услуги по настройке web-аналитики:Настраиваю как единоразово Отчет под ключ, так и работаю с сопровождением внесением изменений, дополнений и консультаций.Примеры отчетов на скриншотах в портфолио (защита от копирования). Данные для визуализации взяты из открытых источников (демо аккаунтов или выдуманы).Для заинтересованных лиц, могу выслать ссылки на сами отчеты для оценки возможности данного инструменты с дополнительной консультацией.Данные клиентов остаются только у клиента. Работаю в сфере Digital-маркетинга более 7 летС радостью проконсультирую по вопросам построения аналитики и создания интерактивных дашбордов, свяжитесь со мной!