Настройка Яндекс Директ на магазин сумок Rolser

Цель задачи привести максимально качественный трафик на магазин сумок. Работа с настройкой велась 5 дней + 3 недели ведения. За это время были проведены тесты и отключены наименее прибыльные запросы. По окончанию работ, для заказчика была составлена инструкция по самостоятельному ведению рекламной кампании.