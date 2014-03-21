Клиент: Организация свадеб под ключ - http://svadba.tlab16.ru/

Регион: Республика Татарстан

Запросов на организацию свадьбы десяток, еще и в регионе, а задача поставлена настроить трафик от 50 кликов в день только с поиска без РСЯ. С задачей справился подобрав 300 смежных запросов (прическа, фотограф, сценарий, ведущий/тамада).