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Клиент: Организация свадеб под ключ - http://svadba.tlab16.ru/
Регион: Республика Татарстан
Запросов на организацию свадьбы десяток, еще и в регионе, а задача поставлена настроить трафик от 50 кликов в день только с поиска без РСЯ. С задачей справился подобрав 300 смежных запросов (прическа, фотограф, сценарий, ведущий/тамада).