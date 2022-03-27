PPC Amazon - настройка рекламы Amazon Advertising

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3 года назад
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  • Запуск рекламных компании всех типов: Sponsored Product, Sponsored Brand, Sponsored Display.
  • Сбор семантического ядра для успешной компании.
  • Анализ конкурентов, сбор продающих ключей по конкретным асинам.
  • Авто компании и ручные.
  • Работа с negative keyword.
  • Работа с placement.
  • Работа с Amazon Attribution и привлечение внешнего трафика на листинги.
  • Проведение А/В тестов
  • Реммаркетинг
Сертифицированный специалист Amazon Sponsored Ads.

Рабочие стратегии в зависимости от ваших требований могут быть разными. Работаю по нужному вам Acos и другим целевым метрикам.

Работаю как с маленькими бюджетами 5-10 у. е. \сутки. Так и большими 500-1000.

Опыт работы с рынками: США, Канада, ЮК, Франция. Нидерланды. Физические товары и подписка.

Возможно реклама товара с ноля и уже давно запущенного.

Возможны тестовые компании для изучения ниши.

Работа с Helium 10 и Keepa.

Примеры результатов работы на скриншотах ниже.

Все вопросы задавайте в личку.