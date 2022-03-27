PPC Amazon - настройка рекламы Amazon Advertising
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3 года назад
- Запуск рекламных компании всех типов: Sponsored Product, Sponsored Brand, Sponsored Display.
- Сбор семантического ядра для успешной компании.
- Анализ конкурентов, сбор продающих ключей по конкретным асинам.
- Авто компании и ручные.
- Работа с negative keyword.
- Работа с placement.
- Работа с Amazon Attribution и привлечение внешнего трафика на листинги.
- Проведение А/В тестов
- Реммаркетинг
Рабочие стратегии в зависимости от ваших требований могут быть разными. Работаю по нужному вам Acos и другим целевым метрикам.
Работаю как с маленькими бюджетами 5-10 у. е. \сутки. Так и большими 500-1000.
Опыт работы с рынками: США, Канада, ЮК, Франция. Нидерланды. Физические товары и подписка.
Возможно реклама товара с ноля и уже давно запущенного.
Возможны тестовые компании для изучения ниши.
Работа с Helium 10 и Keepa.
Примеры результатов работы на скриншотах ниже.
Все вопросы задавайте в личку.