PPC Amazon - настройка рекламы Amazon Advertising

Запуск рекламных компании всех типов: Sponsored Product, Sponsored Brand, Sponsored Display.

Сбор семантического ядра для успешной компании.

Анализ конкурентов, сбор продающих ключей по конкретным асинам.

Авто компании и ручные.

Работа с negative keyword.

Работа с placement.

Работа с Amazon Attribution и привлечение внешнего трафика на листинги.

Проведение А/В тестов

Реммаркетинг

Рабочие стратегии в зависимости от ваших требований могут быть разными. Работаю по нужному вам Acos и другим целевым метрикам.

Работаю как с маленькими бюджетами 5-10 у. е. \сутки. Так и большими 500-1000.

Опыт работы с рынками: США, Канада, ЮК, Франция. Нидерланды. Физические товары и подписка.

Возможно реклама товара с ноля и уже давно запущенного.

Возможны тестовые компании для изучения ниши.

Работа с Helium 10 и Keepa.

Примеры результатов работы на скриншотах ниже.

Все вопросы задавайте в личку.