Приведу много целевых клиентов

Я – Наталья Павловна -специалист по интернет- рекламе или по-другому- специалист по настройке

контекстной рекламы (РСЯ). Я располагаю современным,эффективными технологиям рекламы и могу помочь Вам грамотно настроить её для

вашего сайта и повысить, тем самым, количество ваших продаж через интернет. О себе: В сфере бизнеса я ужеболее 20 лет:4 года вела классическийвид бизнеса- 2 магазина с ТНП и более 15

лет работала в сетевом бизнесе. Знаю

потребности бизнеса продаж , запросы покупателей, потребности

предпринимателей и сетевиков. Имею опыт работы сразнообразным товаром.Очень люблю и изучаю новыеинтернет- технологии с 2005 года. Перед настройкой рекламы,я сделаю:1-аудит вашего сайта, чтобвыявить его слабые стороны и скорректировать его для поднятия конверсий,2-сделаю аудит Ваших конкурентови подключу их к продвижению ваших товаров, а так же, 3-сделаю аудит вашей Рекламной компании, если она у вас есть, чтоб выявить её слабые стороны и улучшить её результаты. Все аудиты я сделаю дляВас БЕСПЛАТНО. Если Вы на стадии созданиясвоего сайта помогу написать техническое задание для программиста, чтоб ваш

сайт делался сразу правильно, чтоб хорошо продавал. Если вам интересно моёпредложение, предлагаю обсудить детальнее.Связаться со мной можноздесь или в ВК https://vk.com/spec.reklama ...или лично, если Выживете в Краснодаре!