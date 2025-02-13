Продажа Автомагнитол.

В Октябре 2024 г. ко мне обратился владелец сайта по предоставлению услуг по продаже Автомагнитол по всей России.

Задачей было настроить контекстную рекламу Яндекс Директ на поиске и в сетях.

Сайт был многостраничный и предлагал множество услуг в сфере продаж автомагнитол. Поэтому для каждого раздела сайта были подобраны максимально релевантные ключевые слова и написаны продающие объявления.

Далее были произведены необходимые настройки кампании, включая корректировки ставок по аудиториям.

Кампании были запущены через 5 дней после начала сотрудничества. Далее нужно было сопровождение кампании.

В ходе ведения были протестированы различные Стратегии и варианты объявлений, постоянно собирались новые минус слова и добавлялись новые ключевые фразы.