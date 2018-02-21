Продвижение детских игрушек

Добавлена
6 лет назад
205 просмотров
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Клиент: Продавец детских игрушек

Цель: Увеличение количества продаж при CPA до 300 грн.

План работ: Созданы следующие кампании:

- По брендовым запросам;

- По категориям сайта;

- По популярным товарам;

- Поисковый ремаркетинг;

- КМС ремаркетинг.

Итог: Получено 60 транзакций на сумму 53 432 грн при CPA 282 грн.