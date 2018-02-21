Продвижение детских игрушек

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Клиент: Продавец детских игрушек
Цель: Увеличение количества продаж при CPA до 300 грн.
План работ: Созданы следующие кампании:
- По брендовым запросам;
- По категориям сайта;
- По популярным товарам;
- Поисковый ремаркетинг;
- КМС ремаркетинг.
Итог: Получено 60 транзакций на сумму 53 432 грн при CPA 282 грн.