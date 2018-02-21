Продвижение дверей и напольного покрытия

Клиент: Интернет-магазин дверей и напольного покрытия, есть магазины в Киеве, Харькове и Ровно

Цель: Привлечение целевого трафика и лидов. Отслеживаем: Binotel CallTracking, перезвоните, подтвердить заказ, подтверждение замерщик, подтверждение заказа (один клик), позвони мне (отправить).

Бюджет: 50 000 грн.

План работ: Изначально как ко мне перешёл клиент, акцент был в пользу категорийного трафика, то есть запросы связанные с ламинатом и входными/межкомнатными дверями. В данной нише высокая цена клика и высокая конкуренция. Было предложено запустить кампании по брендам дверей и напольного покрытия, т.к цена клика ниже, а трафик более целевой.

Были созданы кампании:

- по брендам дверей и напольному покрытию на города Киев и Харьков. В дальнейшем самые продаваемые и популярные бренды выделены в отдельные кампании для лучшего контроля и оптимизации;

- Динамическая поисковая кампания (собирала категорийные запросы по низкой цене);

- Поисковый и КМС ремаркетинг;

- В дальнейшем, анализируя поисковые запросы, была создана кампания по линейкам брендов и по популярным товарам;

- Добавлена смарт кампания (кампания в КМС, которая основана на машинном обучении);

- Создана товарная динамическая кампания на аудиторию ремаркетинга (на основе фида). Показывались товарные объявления тем, кто посещал конкретные товары.

Итог: С марта 2017 года по январь 2018 года было получено 3486 обращений на сайт, потрачено 524 962 грн, CPA составил 150 грн.