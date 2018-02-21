Продвижение соковыжималок и блендеров

Клиент: Продавец премиум соковыжималок и блендеров, есть магазин в Киеве

Цель: Увеличение продаж и привлечение клиентов в шоу-рум

План работ: Были созданы кампании на всю Украину и на Киев. В Киеве конкуренция выше поэтому выделил в отдельные кампании, также нужно персонализировать объявления для привлечения людей в шоу-рум.

Созданы следующие кампании:

- по общим запросам: соковыжималка/блендер + купить/цена/Киев

- по брендовым запросам соковыжималок и бледеров: соковыжималка Sana/Omega/Hurom + купить/цена/Киев

- по товарным запросам: товар + купить/цена/Киев

- поисковый и КМС ремаркетинг

В товарные объявления добавлен скрипт подтягивания цены

Итог: За год работы было получено 29 транзакций на сумму 377 тыс. грн, CPA составил 1773 грн при среднем чеке 13 тыс грн.