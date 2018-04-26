Продвижение и оптимизация франшизы Utrocoffee.by

Кратко расскажу о проекте. Протестировано 3 варианта сайта, построена воронка продаж. Настроены рекламные кампании в Яндекс и Гугл, средняя стоимость лида 4$. Помимо рекламы, я занимался веб-аналитикой, считали процент прохождения теста, разные формы захвата, построение новых гипотез. Запущены проекты в России с доменом ru и Казахстане с доменом .kz.