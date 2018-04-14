Продвижение курсов по программированию

Добавлена
6 лет назад
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Тематика: обучение языку программирования.

Что было:

1 РК на 4 страны, ключевые слова в широком типе соответствия, много переходов по не релевантным запросам (клики по запросу "лизунчики своим руками" мои самые любимые). Было 1 объявление на всю рк.

Что сделала:

  • Разделила РК на по странам (по России сделала 3 рк - на Москву и область, Санкт-Петербург и область, и остальная Россия).
  • Ключевые слова сделали в трех типах соответствия (модификатор широкого, фразовое и точное).
  • Проработала минус-слова.
  • Каждой группе ключевых слов написали по 3 варианта текстов объявлений.
В ходе дальнейшей оптимизации, для каждой  рк в отдельности:

  • Отключались ключевые слова, которые не приносили конверсий.
  • Отключались объявления, которые были с низким CTR и не приносили конверсий. Объявления с хорошим CTR, но без конверсий переписывались.
  • Расширялся список минус-слов (на все кампании).
  • Отключалась рк, если цена конверсии была слишком дорогой для клиента (условие клиента).
В результате:

  • Остались 2 рк на 2 страны.
  • За месяц каждая рк принесла 130-145 конверсий. Средняя цена конверсии 15 грн.