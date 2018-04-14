Продвижение курсов по программированию

Тематика: обучение языку программирования.

Что было:

1 РК на 4 страны, ключевые слова в широком типе соответствия, много переходов по не релевантным запросам (клики по запросу "лизунчики своим руками" мои самые любимые). Было 1 объявление на всю рк.

Что сделала:

Разделила РК на по странам (по России сделала 3 рк - на Москву и область, Санкт-Петербург и область, и остальная Россия).

Ключевые слова сделали в трех типах соответствия (модификатор широкого, фразовое и точное).

Проработала минус-слова.

Каждой группе ключевых слов написали по 3 варианта текстов объявлений.

В ходе дальнейшей оптимизации, для каждой рк в отдельности:

Отключались ключевые слова, которые не приносили конверсий.

Отключались объявления, которые были с низким CTR и не приносили конверсий. Объявления с хорошим CTR, но без конверсий переписывались.

Расширялся список минус-слов (на все кампании).

Отключалась рк, если цена конверсии была слишком дорогой для клиента (условие клиента).