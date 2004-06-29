Реклама до нового року **Новий рік - час нового одягу!**

Ось так я можу писати рекламу на різні теми!

**Новий рік - час нового одягу!**

Завітайте до наших магазинів одягу для чоловіків та жінок і оберіть собі стильний і модний наряд для святкової ночі. У нас ви знайдете великий вибір якісного і комфортного одягу від відомих брендів за привабливими цінами.

Тільки до 31 грудня ви можете скористатися нашою спеціальною пропозицією: при купівлі одягу на суму від 1000 грн ви отримуєте знижку 20% на наступну покупку. А ще ви можете взяти участь у нашому розіграші подарункових сертифікатів на 500 грн кожен. Для цього вам потрібно лише зробити фото в нашому одязі, опублікувати його в соціальних мережах з хештегом #новийріквмагазині і відмітити нашу сторінку.

Не пропустіть цю унікальну можливість оновити свій гардероб і подарувати собі і своїм близьким незабутні враження від Нового року. Чекаємо вас у наших магазинах одягу для чоловіків та жінок. Поспішайте, кількість товарів обмежена!