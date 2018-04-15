Реклама в РСЯ

Я начинающий специалист в интернет-рекламе РекламнойСети Яндекса.Возможно, у вас есть услуга или товар, которую выхотите больше продавать. И вы планируете настроить поток клиентов или

у вас есть рекламная кампания, которая вам не приносит конверсий.Я предлагаю настроить вам интернет рекламубесплатно, но правила биржи не позволяют работать бесплатно. поэтому я готова настроить за минимальную цену. Мне взамен нужен положительный отзыв о моей работе, поэтому делаю свою работу на совесть