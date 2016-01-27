Рекламная кампания в Директе #1

Ведение рекламы для Клиента, занимающегося туристической тематикой.

Поставленная цель: высокий CTR и снижение стоимости средней цены клика.

Кампании в аккаунте были разделены по темам: туры по России, Зарубежные туры, Авиабилеты и ЖД-билеты. К каждой кампании подобрано от 1000 до 10 000 ключевиков.

К каждому ключевику написан уникальный заголовок.