Рекламный Ролик для Компаний, Youtubа, Instagrama

Рекламный ролик из представленной вами информации и материалов, по вашему сценарию )

За качество ручаюсь, сделаю всё красочно, учитывая все ваши пожелания.

Цены - индивидуальны! ! ! Зависят от требуемого качества! )

Пример работы (от текста и озвучки до финального мастеринга) - https://www.youtube.com/watch?v=cykmpHc32b0

от 500р - Самый простой ролик до 1 минуты.

Что понадобится продавцу:

Материалы (фото, видео, аудио) для выполнения задания. Подробно опишите пожелания. =) Всегда рад сотрудничеству ))