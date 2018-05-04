Рекламный Ролик для Компаний, Youtubа, Instagrama
Добавлена126 просмотров
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламный ролик из представленной вами информации и материалов, по вашему сценарию )
За качество ручаюсь, сделаю всё красочно, учитывая все ваши пожелания.
Цены - индивидуальны! ! ! Зависят от требуемого качества! )
Пример работы (от текста и озвучки до финального мастеринга) - https://www.youtube.com/watch?v=cykmpHc32b0
от 500р - Самый простой ролик до 1 минуты.
Что понадобится продавцу:
Материалы (фото, видео, аудио) для выполнения задания. Подробно опишите пожелания. =) Всегда рад сотрудничеству ))