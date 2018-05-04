Яркая обложка, превью для YouTubе

Создам уникальное интро для Вашего сайта или компании в современных стилях видеодизайна.

Обложка поможет выразить идею, концепцию канала, сделать его более законченным и уникальным.

Что понадобится продавцу:

Пример того чего приблизительно хотите (можете отобразить рисунком). Все быстро сделаю. Очень быстро. Очень. Быстро.

1 обложка-500 руб