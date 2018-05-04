Яркая обложка, превью для YouTubе

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам уникальное интро для Вашего сайта или компании в современных стилях видеодизайна.
Обложка поможет выразить идею, концепцию канала, сделать его более законченным и уникальным.
Что понадобится продавцу:
Пример того чего приблизительно хотите (можете отобразить рисунком). Все быстро сделаю. Очень быстро. Очень. Быстро.
1 обложка-500 руб