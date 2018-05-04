Профессиональный диктор с потрясающим голосом

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Озвучка вашего текста для рекламы, видеоролика, презентации и прочего =)
Озвучка текста хронометражем до 4 минут!
Пример голоса - https://www.youtube.com/watch?v=BKTr762pPSI
Профессионально озвученный, обработанный и готовый к использованию аудиоролик в нужном вам формате.
Что понадобится продавцу:
Утвержденный текст. Пожелания по темпу (быстрый, медленный, средний) и подаче (позитивная, патриотическая и т. д. ). А можете ничего не желать - сам все сделаю в лучшем виде =)
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