Профессиональный диктор с потрясающим голосом

Озвучка вашего текста для рекламы, видеоролика, презентации и прочего =)

Озвучка текста хронометражем до 4 минут!

Пример голоса - https://www.youtube.com/watch?v=BKTr762pPSI

Профессионально озвученный, обработанный и готовый к использованию аудиоролик в нужном вам формате.

Что понадобится продавцу:

Утвержденный текст. Пожелания по темпу (быстрый, медленный, средний) и подаче (позитивная, патриотическая и т. д. ). А можете ничего не желать - сам все сделаю в лучшем виде =)

Дикторская начитка текста длительностью до 4 минут- 500 руб