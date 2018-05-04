Обработка видео

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю профессиональный монтаж видео, из ваших видеофайлов.
Высокое качество. Создание рекламного ролика, нарезки и пр.
Работаю в sony vegas и after effects.
Работу выполняю по вашей задумке и ТЗ. Если у вас нет четкой задумки для монтажа, я могу сделать на своё усмотрение=)
Что понадобится продавцу:
От вас требуется предоставить материалы, с которыми необходимо работать, ну и ваши пожелания). Если есть ТЗ- тем лучше)
2 минуты монтажа-400 руб.