Обработка видео

Делаю профессиональный монтаж видео, из ваших видеофайлов.

Высокое качество. Создание рекламного ролика, нарезки и пр.

Работаю в sony vegas и after effects.

Работу выполняю по вашей задумке и ТЗ. Если у вас нет четкой задумки для монтажа, я могу сделать на своё усмотрение=)

Что понадобится продавцу:

От вас требуется предоставить материалы, с которыми необходимо работать, ну и ваши пожелания). Если есть ТЗ- тем лучше)

2 минуты монтажа-400 руб.