Клиент: Сеть салонов автомобилей с пробегом - miraduem.ru

Было:

Средний CTR на поиске 0,32%

Конверсия 0%

Стало:

Средний CTR на поиске 14.04%

Конверсия в оформление кредита 1.46%

Что для этого было сделано:

- Подобрано 477 запросов

- Написано 477 объявлений

- Отфильтровано 100 минус-слов

- Кросс-минусовка запросов

- Написаны быстрые ссылки

- Настроен временной таргетинг со снижением ставок

- Заполнена Яндекс.Визитка

- Отфильтрованы мусорные площадки и партнеры Яндекса

- Настроен временной таргетинг

- Настроен гео-таргетинг

- Настроена стратегия показов и ставки

- Настроена интеграция с Я.Метрикой