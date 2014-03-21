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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент: Сеть салонов автомобилей с пробегом - miraduem.ru
Было:
Средний CTR на поиске 0,32%
Конверсия 0%
Стало:
Средний CTR на поиске 14.04%
Конверсия в оформление кредита 1.46%
Что для этого было сделано:
- Подобрано 477 запросов
- Написано 477 объявлений
- Отфильтровано 100 минус-слов
- Кросс-минусовка запросов
- Написаны быстрые ссылки
- Настроен временной таргетинг со снижением ставок
- Заполнена Яндекс.Визитка
- Отфильтрованы мусорные площадки и партнеры Яндекса
- Настроен временной таргетинг
- Настроен гео-таргетинг
- Настроена стратегия показов и ставки
- Настроена интеграция с Я.Метрикой