Наручные часы оптом

Добавлена
10 лет назад
268 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Клиент: Наручные часы оптом - опт.часы16.рф

Результат: 

- Средний CTR 18.32%

- 200 заявок на оптовый каталог из 409 кликов = 48% конверсия (200 / 409) * 100

- Стоимость 1 заявки = 38,47 руб. (7 695 рублей / 200 заявок)

- Цена клика снизилась с 25 рублей до 16 рублей

Что сделано:

- Анализ конкурентов

- Консультация по правке текста на лендинге

- Формулировка оффера

- Подобрано 74 запроса

- Написано 74 объявления

- Отфильтровано 119 не целевых слов

- Кросс-минусовка запросов

- Настроен временной таргетинг

- Настроен гео-таргетинг

- Исключены "мусорные" поисковые партнеры Яндекса

- Настроена стратегия показов и ставки