Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент: Наручные часы оптом - опт.часы16.рф
Результат:
- Средний CTR 18.32%
- 200 заявок на оптовый каталог из 409 кликов = 48% конверсия (200 / 409) * 100
- Стоимость 1 заявки = 38,47 руб. (7 695 рублей / 200 заявок)
- Цена клика снизилась с 25 рублей до 16 рублей
Что сделано:
- Анализ конкурентов
- Консультация по правке текста на лендинге
- Формулировка оффера
- Подобрано 74 запроса
- Написано 74 объявления
- Отфильтровано 119 не целевых слов
- Кросс-минусовка запросов
- Настроен временной таргетинг
- Настроен гео-таргетинг
- Исключены "мусорные" поисковые партнеры Яндекса
- Настроена стратегия показов и ставки