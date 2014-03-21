Школа хип-хоп танцев

Добавлена
10 лет назад
249 просмотров
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Клиент: школа танцев - http://1-idance.ru/hip-hop.html

Результат:

130 лидов (заяви/звонки) на пробное занятие за 14 дней

Бюджет = 11 920,20 рублей

Ср. цена клика = 8,29 рублей

Кликов = 1438

Стоимость 1 лида = 91,69 рублей

Конверсия = 9%

Что сделано:

- Лендинг пейдж (лично мной)

- Поисковая и тематическая (РСЯ) кампании

- Анализ конкурентов

- Анализ целевой аудитории

- Формулировка УТП (Уникальное Торговое Предложение)

Для поисковых кампаний:

- Подобрано 200 запросов

- Написано 800 объявлений (многовариантное тестирование текстов)

- Отминусовано 200 не целевых слов

- Настроен временной таргетинг

- Настроен гео-таргетинг

- Заполнена Яндекс.Визитка

- Запрещены мусорные площадки и партнеры Яндекса

- Быстрые ссылки

- Настроена стратегия показов

- Просчитаны ставки

- Постоянный пост-клик анализ

Для тематической (РСЯ) кампании

- Протестировано 10 текстов

- Протестировано 50 картинок

- Отфильтровано 50 площадок в ходе рекламной кампании

- Быстрые ссылки

- Яндекс.Визитка

- Постоянный пост-клик анализ