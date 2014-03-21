Школа хип-хоп танцев

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент: школа танцев - http://1-idance.ru/hip-hop.html
Результат:
130 лидов (заяви/звонки) на пробное занятие за 14 дней
Бюджет = 11 920,20 рублей
Ср. цена клика = 8,29 рублей
Кликов = 1438
Стоимость 1 лида = 91,69 рублей
Конверсия = 9%
Что сделано:
- Лендинг пейдж (лично мной)
- Поисковая и тематическая (РСЯ) кампании
- Анализ конкурентов
- Анализ целевой аудитории
- Формулировка УТП (Уникальное Торговое Предложение)
Для поисковых кампаний:
- Подобрано 200 запросов
- Написано 800 объявлений (многовариантное тестирование текстов)
- Отминусовано 200 не целевых слов
- Настроен временной таргетинг
- Настроен гео-таргетинг
- Заполнена Яндекс.Визитка
- Запрещены мусорные площадки и партнеры Яндекса
- Быстрые ссылки
- Настроена стратегия показов
- Просчитаны ставки
- Постоянный пост-клик анализ
Для тематической (РСЯ) кампании
- Протестировано 10 текстов
- Протестировано 50 картинок
- Отфильтровано 50 площадок в ходе рекламной кампании
- Быстрые ссылки
- Яндекс.Визитка
- Постоянный пост-клик анализ