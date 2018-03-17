Специалист по рекламе в РСЯ

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Меня зовут Павел Аганин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Мной был успешно пройден тренинг «Специалист поинтернет-рекламе 3.0 Школы прибыльных интернет-профессий “Profi Internet”»,
усиленно изучены самые современные технологии рекламы, и я готов их внедрить для
Вас бесплатно.
Предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.